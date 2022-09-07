Son dakika: DEAŞ’a nokta operasyon! Sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları yakalandı

Son dakika haberi: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından Terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı.





OPERASYON HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR



31 Ağustos tarihinde yakalanan Ramo Muhammed El Hamed'in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye'de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan;

-sözde istihbarat sorumlusu Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih,

-sözde sosyal medya sorumlusu Ebu Eyup kod adlı Husam Davud,

-sözde eğitim sorumlusu Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo,

-sözde örgüt imamı Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.





MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 işbirlikçi de gözaltına alındı. Söz konusu teröristler ile birlikte;

- (1) adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği,

-(1) adet şarjör ve (27) adet fişek ele geçirilmiştir.