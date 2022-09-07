Emine Erdoğan: Mutfaklarımızdaki ortak tarifler, tarihsel deneyimimizin birer göstergesi

"MUTFAK, MİLLİ KİMLİĞİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN BİR AYNADIR"

Emine Erdoğan, mutfağı, milli kimliği ve kültürü yansıtan bir ayna olarak niteledi.

İnsanların, temel ihtiyaçları olan yemekle birlikte, tarihin ilk gününden beri, birçok kural, gelenek ve adet geliştirdiğini dile getiren Emine Erdoğan, bu geleneklerin, zamanla bir toplumun birleştirici gücü olduğu gibi diğer toplumlardan ayırt edildiği özellikleri haline geldiğini anlattı.

Mutfağın, bir tabak yemekten çok öte anlamlar içerdiğini, her bir lokmanın, lezzet kadar, tarih, kültür, inanç ve coğrafi deneyim ihtiva ettiğini belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Doğumdan düğünlere hayatın birçok dönüm noktasını, yemek kültürümüzle taçlandırırız. Kendimizi bir yabancıya tanıtmanın en hızlı yolu, ona mutfağımızın kapılarını açmaktır. Bu anlamda mutfak, sevgi, saygı ve hoşgörü inşa eden, bir iletişimin anahtarıdır. Türk mutfağı tarih boyunca, coğrafi göçlerle, farklı medeniyetlerin etkileşimi ve kültürel yakınlaşmalarla, ziyadesiyle zenginleşmiştir. Türk mutfağının zenginliği, sadece ürün çeşitliliğinden değil, yaşam kültürümüzün, bir ifade biçimi olmasından da ileri gelir. Bir örnek vermek gerekirse, büyük sofralar, Türk Kültürünün, aileye, misafire, yabancıya ve ikrama verdiği önemin sembolüdür. Bu sofralardan yüksek bir sevgi enerjisi yükselir. Bugün hala Anadolu'da hiç tanımadığınız bir kapıyı çaldığınızda, 'Tanrı misafiri' olarak karşılanır, büyük bir hürmetle ağırlanırsınız. 'Bir fincan kahvenin kırk yıllık hatırı vardır' sözümüz, yemek kültürümüzün, sosyal ilişkileri kuvvetlendiren yönüne bir atıftır. Mutfağımızdaki çeşitlilik, topraklarımızdaki farklı kültür, din ve etnik kökenler arasındaki dostluğun ve birlikte yaşama sanatının, bir ifadesidir."

"TÜRK MUTFAĞI TÜM DÜNYADA SEVİLEN MUTFAKLARIN BAŞINDA GELİYOR"

Türk mutfağının bugün tüm dünyada sevilen mutfakların başında geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, ancak meşhur yemekler dışında henüz keşfedilmeyi bekleyen, büyük bir potansiyeli olduğunu dile getirdi.