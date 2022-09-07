Firari FETÖ üyesi yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar sürüyor.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'nin saklandığı evi tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan FETÖ/PDY üyesi S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından S.G, polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.