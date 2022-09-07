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Giriş Tarihi: 7.9.2022 21:25

İstanbul genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı

AA
İstanbul genelinde Huzur İstanbul Uygulaması yapıldı

Megakent İstanbul'da narkotik köpeklerinin de katıldığı "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla birçok ilçede asayiş uygulaması yaptı.

GBT KONTROLÜ YAPILDI

Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Ekipler sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirdi.

POLİS HELİKOPTERLERİ DESTEK VERDİ

Narkotik köpeklerinin de katıldığı, saat 21.00'e kadar süren uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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İstanbul genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı
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