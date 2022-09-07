Rus Senatör Klimov’dan 3’lü zirve sorusuna yanıt: Ukrayna’da karar alan kimdir?

AK Parti'nin davetlisi olarak Türkiye'de bulanan Klimov, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Rusya ile Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile görüştü. Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Klimov, şu mesajları verdi:
400 PARTİLİK DEV TOPLANTI: Kasım ayında İstanbul'da Asya Politik Partisi'nin kongresi yapılacak. Genel oturum olacak. Asya ve Avrasya'dan 400'den fazla parti katılacak. Türkiye ve meslektaşlarımız, Kasım ortasında İstanbul'da olacak etkinliğe nasıl hazırlanıyorlar merak ettim.
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ YÜKSEK SEVİYEDE: Rusya-Türkiye ilişkileri gerçekten yüksek seviyede. Bu hem Türkiye hem Rusya'nın lehinedir. Politik ilişkiler hakkında devletlerimiz eşsiz ilişkiler kurmuştur.
SURİYE'DE ORTAK ÇABA: Şam'a gittiğim zaman militanlar Esad'ın sarayından 8 kilometre ileride bulunuyordu. Toplantı yaptığımız salonların yanında ateşler açılıyordu Ama şu anda Rus ordusunun katkılarıyla durum farklı oldu. Ortak çabalarla bu sorunları da hallederiz. Moskova'nın hem Şam ile hem Ankara'yla çok açık kuvvetli ve ciddi bir diyaloğu var. Onun için bir yıl değil on yıl içinde biriktiren tüm problemlerin çözümü için potansiyelimiz var. Bunun için temkinli iyimserlikle bu duruma bakıyorum.
UKRAYNA'DA KARAR ALAN KİM: (İstanbul'da 3'lü zirve olur mu?) Ukrayna'da karar alan kimdir ben bilmiyorum. Bunun için burada arabuluculuk hakkında konuşmaktan ziyade Ukrayna'nın çoktan bağımsızlığını kaybetmesinden konuşmak gerekir.
TONLARCA TAHIL NEREYE GİTTİ: Ukrayna kendi tahılını istediğine satıyor. Bu tahılların Afrika'ya gideceğinden bahsediyorlardı. Ama her 20 tondan ancak 1 tonu Afrika'ya gidiyor. Yani bütün dünyayı aldatmasınlar istiyoruz.
RUSYA'NIN BLOKE ETMESİ EFSANEDİR: Ankara'yla bağladığımız anlaşma, gemilerin içindekilerin kontrolü hakkında anlaşmaydı. Malların Ukrayna'dan çıkması hakkında Rusya'nın bloke etmesi hiçbir zaman söz konusu değildir.
YENİ DÜZENLEMEYE GEREK YOK: (Tahıl anlaşmasına yeni düzenlemeler gelir mi?) Bunu gerekli görmüyorum. Eşsiz bir şey yapılmış diye düşünüyorum. Türkiye aracılık yaptı. Bu çalışma devam etmekte. Ukrayna bu malı satıyorsa Avrupa da alıyorsa bu onların ilişkileridir.
HİNDİSTAN BİZDEN ALIP BAŞKALARINA SATIYOR: (Avrupa'daki enerji krizi) 2020'de doğalgaz fiyatı 100, bugün 2 bin 500 avro civarında... Ama bazı ülkeler çok kâr ediyor. Hindistan bizden alıp başkalarına satıyor.
S400'DE HERHANGİ BİR SIKINTI YOK: S-400 konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunun gibi ticari tecrübelerimiz oldu. Olumluydu. İki taraf için faydalı bir şeydi. Üçüncü bir ülkelere karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü S-400 savunma sistemidir. Mesela Yunanistan'a Amerika'nın sattığı uçaklar farklıdır. Taarruz silahları o.