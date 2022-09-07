Rus Senatör Klimov’dan 3’lü zirve sorusuna yanıt: Ukrayna’da karar alan kimdir?

SURİYE'DE ORTAK ÇABA: Şam'a gittiğim zaman militanlar Esad'ın sarayından 8 kilometre ileride bulunuyordu. Toplantı yaptığımız salonların yanında ateşler açılıyordu Ama şu anda Rus ordusunun katkılarıyla durum farklı oldu. Ortak çabalarla bu sorunları da hallederiz. Moskova'nın hem Şam ile hem Ankara'yla çok açık kuvvetli ve ciddi bir diyaloğu var. Onun için bir yıl değil on yıl içinde biriktiren tüm problemlerin çözümü için potansiyelimiz var. Bunun için temkinli iyimserlikle bu duruma bakıyorum.

UKRAYNA'DA KARAR ALAN KİM: (İstanbul'da 3'lü zirve olur mu?) Ukrayna'da karar alan kimdir ben bilmiyorum. Bunun için burada arabuluculuk hakkında konuşmaktan ziyade Ukrayna'nın çoktan bağımsızlığını kaybetmesinden konuşmak gerekir.

TONLARCA TAHIL NEREYE GİTTİ: Ukrayna kendi tahılını istediğine satıyor. Bu tahılların Afrika'ya gideceğinden bahsediyorlardı. Ama her 20 tondan ancak 1 tonu Afrika'ya gidiyor. Yani bütün dünyayı aldatmasınlar istiyoruz.