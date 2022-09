Sabrın bir sonu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ilk durağı Bosna Hersek'te dün temaslarda bulundu. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve konsey üyeleri ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan şu mesajları verdi:Benim bu anlattıklarımbir rüya değil. Eğer 'Birgece ansızın gelebiliriz'diyorsak, ne dedim?Vakti saati geldiğindeTEKNOFEST'te bunusöyledim, bir geceansızın gelebiliriz.Niye? Eğer ellerindebu adalar var, buadalarda üsler var,filan falan, buralardanhareketlebize karşı bu türböyle gayrimeşrutehditler devamederse sabrın dabir sonu vardır.İşte o sabrın sonu geldiği anda, biz nediyoruz? Sabrın sonu selamettir. Bizde o selameti gördüğümüz anda gereğiniyaparız. Bunu da Yunanistan'ınben bildiğine inanıyorum. O vakit,saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizimuçaklarımıza böyle radar kilitlemesi, şubu falan bu tür adımları atmak hayraalamet değil.Tarafların rızası dâhilinde Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Geçen sene yüzde 35'e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı daha da arttırmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. 2019'da temelini attığımız Saraybosna Belgrad Otoyolu Projesi'ne büyük önem veriyoruz. Bu projeyi, yalnızca bölge ülkelerini değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak değerlendiriyorum. Ziyaretimizle bu stratejik projeye yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum.Diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıldönümünde Bosna Hersek'te olmak, ziyaretimize ayrıca tarihi bir nitelik kazandırdı. Türkiye- Bosna Hersek ilişkileri müstesna nitelik taşımaktadır. Siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin ötesinde sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve beşeri bağlar, ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor. Tüm kulvarlarda Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğiz.Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken, bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri bakanlarımız, süratle gerekli prosedürü bitirecekler. Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın (bugün) aynı şekilde Sırbistan'la da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan'la da böyle bir anlaşmayı imzaladık.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerine her zaman özel bir önem atfettiklerini söyledi. Erdoğan, şunları söyledi:Ticaret hacmimiz bu yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu performansın önümüzdeki aylarda da devam etmesini diliyor, 2022 yılının sonunda esasen geçen sene çok yaklaşmış olduğumuz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz.Bosna Hersek'in üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı.Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve 'Her şey Bosna Hersek için' diyerek yola koyulacağız.Şu an itibarıyla 200 civarında iş insanımızın bulunduğu bu toplantıda, özellikle bizler, Bosna-Hersek'te gerek Türkiye'den gelen gerek Bosna Hersekli iş insanlarımızın yatırımlara yüklenmesinin gereğini özellikle bir Cumhurbaşkanı olarak sizlerden rica ediyorum. Eğer bu topraklar sizinse eğer bu topraklarda bizler misafirsek gelin hep birlikte buralarda yatırımları yapalım ve Bosna Hersek'i beraberce ayağa kaldıralım.BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç de Türkiye ile ülkesi arasında mükemmel dostane ilişkiler olduğunu vurguladı. Caferoviç, şunları kaydetti: "Tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda çok iyi ilişkilerimiz mevcut. Erdoğan bu ilişkilere farklı güzellik katıyor. Büyük liderlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı'na sadece Türkiye için değil, bölgesel ve global anlamda başarılar dilerim. Çünkü Erdoğan global anlamda bir lider. Hiçbir liderle Erdoğan kadar ortak anlayışımız olmadı."BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş döneminde kuşatma altındaki Saraybosna'yı dünyaya bağlayan Umut Tüneli'ni ziyaret etti. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'da Umut Tüneli ve buradaki sergi alanını gezdi. Erdoğan'ın ziyaretinde ceketinin düğmeleri ve yüzüğündeki Saraybosna kapısına ait motifler dikkati çekti. Bu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yüreğimizi derinden yaralayan Bosna Savaşı'nın sembollerinden 'Umut Tüneli'ni ziyaret ettim. Savaşla birlikte karanlığa gömülen Bosna halkına ışık olan tünel, tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor" ifadesini kullandı.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'da TİKA tarafından yapılan Vladimir Nazor Özel Çocuklar Okulu'nu ziyaret etti. Burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile özel gereksinimli çocuklar için kurulan "duyusal algı odası"nın açılışını yapan Emine Erdoğan, okul müdürü ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı okulunu da ziyaret etti.