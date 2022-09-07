SON DAKİKA: Brent Petrol’de sert düşüş! Savaş öncesi seviyeye döndü

MOTORİNE BUGÜN İNDİRİM GELECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Brent Petrolün 90 dolar bandındaki seyrini sürdürmesi ile motorine 1.14 TL indirim geleceği duyurulmuştu. Motorin, bu gece yarısı yapılacak indirim ile 24 TL 85 kuruşa kadar düşecek. Bugünkü gelişme ile benzin ve motorinde yeni bir indirim haberi daha gelip gelmeyeceği merak konusu...