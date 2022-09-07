SON DAKİKA: Brent Petrol’de sert düşüş! Savaş öncesi seviyeye döndü

Brent Petrol, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyesine geriledi. Brent Petroldeki sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da yeni indirimler gündeme Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tarihi zirveleri gören Brent Petrol, bir süre önce 100 doların altını gördü.
Brent Petrolün 100 dolar altındaki seyri akaryakıtta indirimleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar 90 dolar seviyesinin altının görülmesinin Brent Petrol için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyordu. Beklenen gelişme bugün yaşandı.
Brent Petrol 90 doların altını görerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyesine döndü. Düşüşün sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarının da daha makul seviyelere gerilemesi bekleniyor.
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Brent Petrol bugün yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Dün 92 doların üzerinde günü tamamlayan Brent Petrol bugün yaşadığı değer kaybı ile 16.35 itibarıyla 89.30 dolar bandına kadar geriledi. Bu hafta Brent Petroldeki düşüş bugünkü sert düşüş ile birlikte yüzde 14'ü aştı.
MOTORİNE BUGÜN İNDİRİM GELECEĞİ AÇIKLANMIŞTI
Brent Petrolün 90 dolar bandındaki seyrini sürdürmesi ile motorine 1.14 TL indirim geleceği duyurulmuştu. Motorin, bu gece yarısı yapılacak indirim ile 24 TL 85 kuruşa kadar düşecek. Bugünkü gelişme ile benzin ve motorinde yeni bir indirim haberi daha gelip gelmeyeceği merak konusu...