Son dakika: ‘Hacamatçı’ imamın tahliye talebine ret!

Mehmet Sağlam'ın evinde polis ekiplerinin arama yaptığı sırada zile basan eski binbaşılar Sencer Genç ve Ali Altunkara yakalanmıştı. Evde polis ekipleriyle karşılaşan şüpheliler 'hacamat' yaptırmaya geldik demişti. Adli kontrolle serbest bırakılan Serdar Genç ve Ali Altunkara ifadelerinde, Sağlam'ı hacamat vasıtasıyla tanıdıklarını ve evine tedavi amaçlı gittiklerini öne sürmüş, firari imam Sağlam, yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Sağlam hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

"TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM"

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesin'de 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılan Mehmet Sağlam, hakim karşısına çıktı. Sanık Sağlam, avukatının değiştiğini, bu nedenle savunmasını sonraki celse yapmak istediğini beyan etti. Tutukluluk durumuyla ilgili savunmasını yapan Sağlam, "Yaşadığım sağlık problemleri ve ailevi durumumdan dolayı tutuksuz yargılanmak istiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Dosyada toplanacak delil de kalmamıştır. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum" İfadelerini kullandı. Sanık Sağlam'ın Avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi