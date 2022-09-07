TBMM Başkanı Şentop: Bu Muhtıra bir referans olarak esas alınacaktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mevkidaşları Vanhanen ve Norlen ile gerçekleştirdiği çevrimiçi üçlü görüşmede, Türkiye'nin ilke olarak İsveç ve Finlandiya'nın stratejik hedef olarak ortaya koyduğu NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti. Görüşmede, NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'yı anımsatan Şentop, Türkiye'nin her iki ülkeden de PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle ilgili atacağı adımı beklediğini ancak Muhtıra'nın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadığını belirtti.

"BU MUHTIRA BİR REFERANS OLARAK ESAS ALINACAKTIR."

Türkiye'nin iki ülkenin taahhütlerini yakından takip ettiğine dikkati çeken Şentop, görüşmede şunları kaydetti:

"Üçlü Muhtıra bu süreçteki kılavuzumuz olmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri onay için TBMM'ye sevk edildiğinde, TBMM'de bu süreçte yaşanacak tartışmalarda bu Muhtıra bir referans olarak esas alınacaktır. Şüphesiz Muhtıra'nın ne ölçüde uygulamaya geçtiği değerlendirilecektir. Dolayısıyla Muhtıra, TBMM onayı söz konusu olduğunda performansın ölçüldüğü bir belge muamelesi de görecektir. Mevcut ortamda kamuoyumuzu Muhtıra'nın maddelerinin uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değildir. TBMM'deki onay sürecinin tamamlanabilmesini teminen söz konusu taahhütlerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir."

Türkiye'nin 70 yılı aşkın süredir NATO üyesi olduğunu anımsatan Şentop, ayrıca Türkiye'nin NATO'nun güvenlik faaliyetlerine en fazla katkı veren iki ülkeden biri olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, terörle yürüttüğü mücadeleye de değinen Şentop, özellikle PKK'nın Türkiye dışında isim değiştirmesinin örgütün değiştiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı.