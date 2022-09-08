Akşener’e HDP tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bir yandan HDP ile yerel seçimde birlikte hareket edip Selahattin Demirtaş'ı kahvaltıya davet etmesi, bir yandan da seçmenin HDP'ye olan alerjisini gidermek için sert açıklamalar yapması partide tepkilere neden oldu. HDP'ye bakanlık vermek isteyen CHP ile aynı ittifakta yer alan İyi Parti'de yönetimin tutarsız politikasına tepkiler giderek artıyor. İyi Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilecek' açıklamasına tepki gösterdi. Özışık, altılı masanın ortağı olan CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Tekin'in açıklamaları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.Partisine istifa dilekçesini sunan Özışık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan, Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."