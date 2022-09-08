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Giriş Tarihi: 8.9.2022 11:54 Son Güncelleme: 8.9.2022 11:59

Akşener'in koruma aracı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı

Akşener’in koruma aracı Erdoğan’ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptıktan sonra orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Akşener’in koruma aracı 3 kişiye çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu gözyaşlarını tutamadı. O anları anlatan bir vatandaş "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü, altında kalacaktık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptıktan sonra orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Bu sırada Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı. Ayağı ezilen küçük kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

VATANDAŞLAR ERDOĞAN SLOGANI ATTI, ARACI ÜZERLERİNE SÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener konvoyuyla yola çıktı. Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. İddiaya göre, Akşener'in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ağlamaya başladı. Aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.

Bir vatandaş ise, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler bunlar" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Siyah araba çarptı kaçtı. Durmadı. Polis arkasından gitti" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma aracı 3 kişiye çarptı! Ayağı ezilen kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu | Video

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Akşener'in koruma aracı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı
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