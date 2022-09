Alım garantili ’sözleşmeli besicilik’ modeli

'Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere karkas ağırlığı 201- 250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 TL, 251- 300 kilogram olanlara 3,5 TL, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 TL destekleme ödemesi yapılacak. 'Sözleşmeli besicilik' sistemi ile besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, güçlü tedarik zinciri oluşturulması, verim ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektör için örnek bir model teşkil ettirilmesi hedeflendi. Uygulama kapsamındaki verimlilik teşvik primi ile canlı stok yönetimine ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak.



MALİYETE GÖRE FİYAT POLİTİKASI

Ayrıca oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak. Belirlenen maliyete göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları güncellenecek. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Böylelikle besiciler kazancını teminat altına alacak. Et ve Süt Kurumu tarafından alım garantisi verilen üreticiler, kurumla imzaladığı besicilik sözleşmesinden herhangi hak kaybı yaşamadan tek taraflı çekilebilecek. Kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre, üreticilere erken ya da geç kesim primleri verilebilecek.



ÜRETİCİLERE EĞİTİM

'Sözleşmeli besicilik' modeli ile hayvan sağlığı, refahı ve beslenmesi konularında üreticilere çiftliklerinde eğitim verilecek. Kayıt sistemleri oluşturularak hayvanın besi süreçleri, alım ve kesim takvimleri sistem üzerinden izlenecek. Sürdürülebilir, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi ile hem üretici, hem tüketici korunacak. Uygulama kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.



BAKAN KİRİŞCİ: ÖRNEK ÜRETİM MODELİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de kırsalın yeniden ayağa kaldırılmasının, kırsalda üretimin canlandırılmasının ve artırılmasının yegane yolunun kırsal kalkınmadan geçtiğini belirtti. Bunu vizyon olarak ortaya koyduklarını vurgulayan Kirişci, birtakım destekler yoluyla bu tür sözleşmeli üretim modellerini cazip hale getirmeyi arzuladıklarını belirtti. Sözleşmeli üretim modelinin, ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin, ihtiyaç miktarı kadar üretilmesine imkan sağlayacağını aktaran Kirişci, "Üretim kaynaklarımızdan en üst seviyede faydalanma irademizi, sürdürülebilirlik ilkesinden taviz vermeden ortaya koymuş durumdayız. Besicilik gibi stratejik önceliği haiz sektörlerimizde gıda güvenliği milli bir meseledir. Gıda güvenliğinin ise tedarik ve ekonomik erişim olmak üzere iki temel ayağı bulunmaktadır. Sözleşmeli besicilik örnek bir üretim modelidir. Bu, yerli ve milli üretim ilkesi ile hayata geçirildi. Planlı üretim ile hem besicimiz hem de Türkiye'miz kazanacak" dedi.