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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Balkanlar’da barışı Türkiye inşa ediyor

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Balkanlar’da barışı Türkiye inşa ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a ziyareti, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği açısından oldukça önemli. Sırbistan ve Türkiye'nin ekonomik alanda güçlü işbirliği bulunuyor. Türk firmalarının ülkenin altyapısında öne çıktığı görülüyor. 'Barış Yolu' olarak ifade edilen Saraybosna-Belgrad otoyolunu aralarında Türk şirketlerin de olduğu firmalar yapıyor. Ülkemizin Sırbistan'da 700 yatırım gerçekleştirdiği ve 10 bine yakın Sırp'ın istihdam edildiği bilgisi ise bu alandaki işbirliğinin boyutlarını gösteriyor. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak Sırbistan'dan ülkemize yaklaşık 300 bin turistin geldiği ifade ediliyor. Sırbistan, Balkanlar'da FETÖ'yle mücadeleye destek veren ülkelerden biri. Rusya'nın ardından Sırbistan'da da örgüte ait okullar kapatılmış durumda.
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Balkanlar’da barışı Türkiye inşa ediyor
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