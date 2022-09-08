Başkan Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için mektup kaleme aldı: 2023 seçimleri kritik önemlere sahip

Evlatlarımızın, dilini, dinini, kültürünü unutmadan, yaşadıkları toplumda var olabilmeleri için binlerce öğretmen ve din görevlisi görevlendirdik. Vatandaş odaklı yaklaşımımızla eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten nüfus işlemlerine, gümrükten dövizle askerliğe, vatandaşlıktan mavi kart uygulamasına kadar her alanda, dünyada örneği olmayan düzenlemeler yaptık. Sadece sorunlarınızı tespit etmekle kalmadık, çözüme yönelik olarak da Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kurumlar kurduk, TBMMʼde özel bir komisyon oluşturduk."

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİR BİR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Koronavirüs salgını döneminde yurt dışındaki vatandaşların her zaman yanında ve hizmetinde bulunduklarını da belirten Erdoğan, verdikleri sözleri tuttuklarını, hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Pandemiden hemen sonra parti yetkilileri ve milletvekillerini Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelere göndererek sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarla buluştuklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: