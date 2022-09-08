CHP-İYİ Parti kavgasında tansiyon yükseliyor! Özgür Özel HDP’ye kucak açtı: Biz oylarını istiyoruz

CHP'Lİ ÖZEL: BİZ HDP SEÇMENİNDEN OY TALEP EDECEĞİZ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in başlattığı, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' tartışmasına Özgür Özel de dahil oldu. Özel, "Bizden farklı bir ittifaktalar. Onların da bir seçim iddiaları var. Aldıkları oya göre yönetime gelme, yönetimde bulunma iddiaları vardır. Buna karar verecek olan seçmendir." dedi.

Özel, sözlerine HDP'ye kucak açarak devam etti:

HDP'ye oy veren seçmeni ikinci sınıf seçmen olarak görüp, 'Onlar oy veremez, oy verseler de bakan seçemezler' iddiasını dayatmak doğrudan Türkiye'nin iç huzuruna vurulmuş bir darbedir. Biz CHP olarak HDP'ye oy veren seçmenlerden oy talep edeceğiz.