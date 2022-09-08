DİAYDER’liler hâkim karşısında

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) üyesi 3 şüpheli, "Güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Rıza Oğur katılırken Mehmet Şimşek katılmadı. Başka suçtan tutuklu olan Ekrem Baran ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) yaptığı savunmada, dernek başkanlığı döneminde evrak eksikliği ile ilgili bilgisi olmadığını ileri sürdü. Duruşma, sanıkların hâkim savunması alınması için erteledi.