Fatih Portakal’dan küstah çıkış! Türkiye’yi savaş çıkarmakla suçladı: Elin oğlu da altta kalmaz tabi

PORTAKAL'DAN KÜSTAH ÇIKIŞ

Sosyal medya hesabından Yunan tarafının Türkiye'ye karşı verdiği küstah cevabı paylaşan CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Türkiye'yi savaş çıkarmaya çalışan taraf olmakla itham etti.

Paylaşımına Cumhurbaşkanlığı'nı etiketleyen Portakal "Bile isteye kriz çıkarmak bu olsa gerek! Yıllarca görmemezlikten gel, sonra "geliriz ha!" de. Elin oğlu da altında kalmaz tabi. Savaş çıkarmayı basit, kolay bir şey mi zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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