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Giriş Tarihi: 8.9.2022 12:18

Hakim ve Savcı adaylığı sınav ve mülakatında başarılı olanların ataması belli oldu

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hakim ve Savcı adaylığı sınav ve mülakatında başarılı olanların ataması belli oldu

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hâkim Adaylığı, Avukatlıktan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olanların atama işleminin tamamlandığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, idari yargı hâkim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı, mülakat sonucu ve incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soy isimleri yer alan adayların açıktan atama işlemleri tamamlanmıştır. Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar ilgili mahallere gönderilmiştir. 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, idari yargı hâkim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı, mülakat sonucu ve incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soy isimleri yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp kurumlarındaki görevlerinden ayrılmalarında sakınca görülmeyen adayların naklen atama işlemleri tamamlanmıştır. Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar adayların görev yaptığı kurumlara gönderilmiş olup kurumları ile ilişiklerini kestikten sonra staj merkezlerine giderek görevlerine başlamaları gerekmektedir."

Atama sonuçlarına adaylar, https://pgm.adalet.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek erişebiliyor.

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Hakim ve Savcı adaylığı sınav ve mülakatında başarılı olanların ataması belli oldu
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