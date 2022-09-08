Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak ziyaret! İmamoğlu Akşener’i zabıta tören mangasıyla karşıladı

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, Akşener'i kapıda karşıladı. İYİ Parti lideri, İBB Başkanı İmamoğlu'nu seçimden sonra ilk kez ziyaret etmiş oldu.
HDP'YE BAKANLIK POLEMİĞİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET
CHP'li Gürsel Tekin yaptığı bir açıklamada 6'lı masanın HDP'ye bakanlık verilebilir açıklaması, masada çatlaklara neden olmuştu.
Tekin'in bu açıklamalarına İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yağtığı açıklamada, Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine tepki gösterdi.
Ağıralioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.
Bakanlık geriliminin ardından ise Akşener'in İmamoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti. Bu ziyaretin de Kılıçdaroğlu'nu kızdıracağı yorumları yapıldı.
HDP'yle temasın yolunu Kılıçdaroğlu açmış ve kurmaylarından peş peşe HDP açıklamaları gelmişti.
KILIÇDAROĞLU YOLU AÇTI, A TAKIMI YÜKLENMEYE BAŞLADI;
"HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ"
Masa altı ortağı olmak istemediğini yüksek sesle söyleyerek Millet İttifakı'nı tehdit eden HDP'yi 6'lı masaya dahil etmenin yollarını arayan CHP'de ilk kurban Genel Başkan Kılıçdaroğlu oldu. HDP'nin tehditlerinin ardından canlı yayında "HDP ile görüşürüm. Tabi neden görüşmeyeyim. Mithat Hoca (Sancar) çok değerli bir bilim insanı" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu kurmaylarına hedefi işaret etti.