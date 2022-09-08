Manisa’da orman ürünlerinin işlendiği fabrikada yangın çıktı

Akhisar ilçesinde Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika: Manisa'da orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video