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Giriş Tarihi: 8.9.2022 12:49 Son Güncelleme: 8.9.2022 12:55

Manisa'da orman ürünlerinin işlendiği fabrikada yangın çıktı

AA
Manisa’da orman ürünlerinin işlendiği fabrikada yangın çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman ürünlerinin işlendiği fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akhisar ilçesinde Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son Dakika: Manisa'da orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video

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Manisa'da orman ürünlerinin işlendiği fabrikada yangın çıktı
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