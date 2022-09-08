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Giriş Tarihi: 8.9.2022 11:01

Mersin’deki orman yangınına 2. gününde de müdahale devam ediyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
BEKİR COŞKUN
Mersin’deki orman yangınına 2. gününde de müdahale devam ediyor

Mersin’in Gülnar ilçesi ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale 2. gününde de devam ediyor. Yangın nedeniyle 303 hanedeki 790 kişi tahliye edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesi ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale ikinci gününde de havadan ve karadan da devam ediyor. Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne yayıldı. Yangın nedeniyle 303 hanedeki 790 kişi tahliye edildi.

Gece boyunca da devam eden yangın kuvvetli rüzgarın etkili oluyor. Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan gelen ekipler, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık-Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Yangın söndürme çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde 2022 yılında hazırlanan Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere, Adana ve Niğde İl AFAD'dan birer ekip ile Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirilirken, Sağlık Müdürlüğünden, 9 ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 37 sağlık personeli de yangın bölgesinde görev yapıyor.

Yangında etkilenen 24 kişiden 7'sinin tedavilerine hastanelerde devam ederken, Jandarma Komutanlığından 250 personel güvenlik ve tahliye çalışması yapıyor. Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 184 konut, 2 site, 2 otel ve bin 25 vatandaş tahliye edildi. Tahliye olan vatandaşlar, olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapılırken, tahliye olan 41 vatandaşa Büyükeceli Ortaokulunda psikososyal destek hizmeti verildi.

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Mersin’deki orman yangınına 2. gününde de müdahale devam ediyor
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