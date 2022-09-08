Mersin’deki orman yangınına 2. gününde de müdahale devam ediyor

Yangında etkilenen 24 kişiden 7'sinin tedavilerine hastanelerde devam ederken, Jandarma Komutanlığından 250 personel güvenlik ve tahliye çalışması yapıyor. Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 184 konut, 2 site, 2 otel ve bin 25 vatandaş tahliye edildi. Tahliye olan vatandaşlar, olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapılırken, tahliye olan 41 vatandaşa Büyükeceli Ortaokulunda psikososyal destek hizmeti verildi.