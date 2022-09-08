Mutfağımızdaki ortak tarifler birlikteliğin izleri

Sırbıstanziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının Sırpça tercümesi tanıtım etkinliğine katıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic'in de katıldığı etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, Türk mutfağının tüm dünyada sevilen mutfakların başında geldiğini ve keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyeli olduğunu dile getirdi. Sırplar ve Türklerin yüzyıllarca bir arada yaşadıklarını, bu birlikteliğin izlerinin, kültürlerin ortak paydalarında görüldüğünü dile getiren Erdoğan, "Mutfağımızdaki çeşitlilik, topraklarımızdaki farklı kültür, din ve etnik kökenler arasındaki dostluğun ve birlikte yaşama sanatının bir ifadesidir. Bilhassa, mutfaklarımızdaki ortak tarifler, tarihsel deneyimimizin birer göstergesidir. Mesela, baklava, sütlaç, börek, güveç, köfte ve sarma gibi yemeklerimiz, Sırbistan'da da kendine has tariflerle yapılıyor, benzer isimlerle anılıyor. Sırbistan'ın 'Domaça Kafa' olarak bilinen kahvesi, Türk kahvesine çok yakın. Kitap, kültürel yakınlığımızın gün yüzüne çıkmasına vesile olacak" dedi. dedi.Erdoğan ve Tamara Vucic, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca (TİKA) 2020'de tamamlanan Annelik Merkezi'ne ziyarette bulundu. İki first lady, merkezdeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vucic, TİKA'ya teşekkür ederek, "Burası ilkel şartlarda bir küçük montaj ev iken bu güzel merkez haline dönüştürüldü. Eminim ki buradaki kadınlar, en güzel şekilde psikolojik olarak toparlanacak, huzuru, refahı bulacaktır" dedi.