‘Paramız yok’ diyen Karalar 11 milyona sanatçı getiriyor

2019 yerel seçimlerinde göreve geldikten sonra "Borçlu belediye aldım" diyen ve 'bankamatikçi' diyerek 3 bin kişinin işine son veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Altın Koza Film Festivali için 11 milyon TL harcaması tepkilere neden oldu. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Önceki döneme nazaran 2.5 katı bütçe alan ama 'Paramız yok, engelleniyoruz' diye yarım kalan projeleri bile tamamlamayan CHP'li Karalar yönetimi 11 milyon TL'ye sanatçı getiriyor. Sinekten uyuyamayan, trafik çilesi çeken, toplu taşıma zulmü yaşayan Adanalılar bunun hesabını sorar" dedi.