Rusya’yı hafife alanlar yanlış yapıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat mutabakatının da yer aldığı 7 anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Erdoğan şunları söyledi:Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında denge politikası güttük. Bundan sonra da denge politikasına devam edeceğiz. Batı'nın, isim saymaya gerek yok, takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak mümkün olmayacaktır. Şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok, kaybedeni çok.Şu ana kadar bizim güttüğümüz politika, 'Bir an önce Rusya- Ukrayna arasındaki bu savaş biter mi, bitmez mi?' Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Fakat görünen o ki çok kısa zamanda biteceğe de benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, 'yanlış yapıyorsunuz'. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Şu anda Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor, 'bu kışı nasıl atlatacağız?' diye. Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli değer var Rusya'nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşması yapılıyor. Rusya, herkes ona saldırınca o da elindeki imkânları, silahları kullanacaktır, olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varılıp bu işin bitirilmesi ile dünya, barışı yeniden yakalamış olsun.Görüşmelerimizde Balkanlar'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi bir kez daha teyit ettik. Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişi konusunda uzlaşılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz. Sorunların diyalogla çözülmesini destekledik, destekliyoruz. Yardımımız talep edildiğinde tüm imkânlarımızla yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyoruz. Bosna Hersek'teki 3 toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.TİKA, Sırbistan'da 2022 sonu itibarıyla 350 adet proje ve faaliyet gerçekleştirmiş olacak. Ortak tarihi ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii'nin restorasyonuna kısa sürede başlayacağız. Avrupa'da yaşayan çok sayıda vatandaşımız Türkiye'ye karayoluyla seyahatlerinde Niş şehrinde konaklıyor. Bu nedenle Niş'te konsolosluk büromuzu faaliyete geçirdik.BaşkanErdoğan, Sırbistan ile imzalanan kimlikle seyahat anlaşmasına ilişkin, "Mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. İmzaladığımız kimlikle seyahat anlaşması şüphesiz karşılıklı seyahatleri daha da artıracaktır. Bu yıl itibarıyla Sırbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Kimlikle seyahat başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek hem de karşılıklı seyahatler daha kolay yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'dan sonra Sırbistan da karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke olacak" dedi.Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in huzurunda imzalanan anlaşmalar şöyle:1- Kimlikle seyahat.2- Karşılık iki ülkenin yatırımlarının korunması.3- İnovasyon ve yeni teknolojiler.4- Orman yangınlarına karşı mücadelede işbirliği.5- Dijital devlet alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı.6- Basın ve iletişim alanında işbirliği.7- Sırbistan'ın devlet televizyonu ile TRT arasında mutabakat zaptı.BaşkanErdoğan, Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile DEİK'in düzenlediği Türkiye- Sırbistan İş Forumu'ndaki konuşmasında özetle şunları söyledi:Sırbistan ile köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var. Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz.İkili ticaretimiz aramızdaki yakın işbirliğine uygun şekilde günden güne gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2.5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız.Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Fabrikalarımızın sayısı 21'e ulaştı. Sırbistan Halk Bankası, 37 şubesi ile sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi.Müteahhitlik firmalarımız Sırbistan'da önemli projelere imza atıyor. Firmalarımız Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 50 proje ile yaklaşık 847 milyon dolarlık iş hacmine sahip. Gerek imzaladığımız anlaşmalar gerekse iş forumu ile tüm bu alanlardaki işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.Karşılıklı turist sayılarımız büyük bir ivme ile artıyor. Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizden de Sırbistan'a inşallah bu yıl 150 binden fazla turist seyahat etmiş olacak.Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ortak basın toplantısında "Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum. Herkesin, bu büyük ülkenin Erdoğan liderliğinde neler elde ettiğini görmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin modern tarihteki zirvesini yaşadığını belirten Vucic, "Türkiye ile birçok alanda projeler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayii alanında da işbirliği yapılmasına yönelik taleplerimiz oldu. Sırbistan, Türk yapımı Bayraktar İHA'sı satın almak istiyor ve umarız bunu gelecek yıl alabileceğiz" diye konuştu. Vucic, "Sırbistan-Türkiye İş Forumu"nda yaptığı konuşmada ise, Türk yatırımcılara Sırbistan'ı ziyaret etmeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu" ifadesini kullandı.Belgrad'da onuruna akşam yemeği verilen Erdoğan, konakladığı otelde Sancak bölgesinin liderleriyle de bir araya geldi. Erdoğan, ardından Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti