Semra Güzel’in kaçış planının detayları ortaya çıktı! Fuhuş şebekesi ile birlikte...

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Türkiye'den kaçış planının detayları ortaya çıktı. Güzel'in fuhuş şebekesi ile birlikte firar etmeye hazırlandığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Semra Güzel ile yurtdışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin fuhuş zaafı, illegal kaçış planının çökmesine neden olduğu belirtildi.