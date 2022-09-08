Son dakika: Başkan Erdoğan, Hırvatistan’da İslam Kültür Merkezi açılışında konuşuyor.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak kentinde İslam Kültür Merkezi açılışında konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle Sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi dayanışmamızı daim eylesin diyorum.
Biz hiç düşünmeden verilen desteği memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 Aralık ayı itibarıyla TİKA da dahil oldu.
Sayın Kitarovic 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında TİKA ve Hırvatistan İslam İşbirliği arasında bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu merkezin diğer dinlerden dostalrımızın da vakit geçireceği, şehirin buluşma, kaynaşma adreslerinden bir iolacağını ümit ediyorum.
Bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
6 yıl önce Hırvatistan ziyareti sırasında İslamiyet'in Hırvatistan parlamentosu tarafından kabul edilmesinin 100. yıl dönümü etkinliğine katılmıştım. O günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe karşı Zagreb'den tüm dünyaya anlamlı mesajlar vermiştik.