Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Hırvatistan'da İslam Kültür Merkezi açılışında konuşuyor.
Giriş Tarihi: 8.9.2022 14:38 Son Güncelleme: 8.9.2022 14:52

Son dakika: Başkan Erdoğan, Hırvatistan'da İslam Kültür Merkezi açılışında konuşuyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Hırvatistan’da İslam Kültür Merkezi açılışında konuşuyor.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak kentinde İslam Kültür Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'ın Sisak kentinde İslam Kültür Merkezi açılışında konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle Sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

Biz hiç düşünmeden verilen desteği memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 Aralık ayı itibarıyla TİKA da dahil oldu.

Sayın Kitarovic 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında TİKA ve Hırvatistan İslam İşbirliği arasında bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu merkezin diğer dinlerden dostalrımızın da vakit geçireceği, şehirin buluşma, kaynaşma adreslerinden bir iolacağını ümit ediyorum.

Bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

6 yıl önce Hırvatistan ziyareti sırasında İslamiyet'in Hırvatistan parlamentosu tarafından kabul edilmesinin 100. yıl dönümü etkinliğine katılmıştım. O günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe karşı Zagreb'den tüm dünyaya anlamlı mesajlar vermiştik.

Bugün bir kez daha Hırvatistan'dan bu defa Sisak'tan barışa ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş oluyoruz.

Şüphesiz bu özgürlük ortamı diğer dinler için de önemlidir. Sisak İslam Kültür Merkezi, Sisak şehrinin çok kültürlü yapısının sembollerinden biri olacaktır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan, Hırvatistan'da İslam Kültür Merkezi açılışında konuşuyor.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA