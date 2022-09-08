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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Üst düzey DEAŞ’lılara Cerablus’ta operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Üst düzey DEAŞ’lılara Cerablus’ta operasyon
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü, PKK/KCKPYD/ YPG terör örgütünün Suriye Haseke El Kef Cezaevi'nden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'i eylem hazırlığında yakaladı. Teröristin ifadesi doğrultusunda Türkiye'de sansasyonel eylem yapma hazırlığındaki sözde istihbarat sorumlusu Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu Ebu Eyup kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo, sözde örgüt imamı Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan, Cerablus'ta sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
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Üst düzey DEAŞ’lılara Cerablus’ta operasyon
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