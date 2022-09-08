Van’da PKK’ya ait mühimmatlar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında düzenlediği operasyonlar devam ediyor. Jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınakları tespit edip operasyon düzenledi.



Operasyonda 400 metre kablo, 2 el bombası, 4 kilo el yapımı patlayıcı düzeneği için kullanılan patlayıcı, 13 uzaktan komutalı alıcı, 2 zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek, 1 roket sevk başlığı, 3 kumanda, 8 alpha fire alıcı, 1 saniyeli fitil, devre yapımında kullanılan çok sayıda elektronik malzeme, 1 hilti ucu ve 6 dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcılar, olay yerinde imha edilirken, barınak ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.