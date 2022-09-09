Akşener’in koruma aracı vatandaşa çarptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Beyoğlu Okmeydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Vatandaşların Erdoğan sloganları korumaları sinirlendirdi. Akşener'in koruma aracı slogan atan grubun üzerine hızlıca sürüldü. Araç yaşlı bir adam ile bir kadına çarpıp bir küçük kızın da ayağını ezdi. Küçük kız çocuğunun acı içerisinde gözyaşlarına boğulduğu sırada aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoy aracına vurarak tepki gösterdi. Bir vatandaş ise, "Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler" dedi. Akşener, dün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.