Bakan Kirişci: Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bakan Kirişci, partililere yaptığı konuşmada, bu şehrin yaşatılması gereken ve bu zamanda kadar da yaşatılan özellikle son 20 yılda da adeta zirve yapan 2 vasfının olduğunu söyledi.
Bu vasıfların tarım ve turizm olduğunu söyleyen Bakan Kirişci "Allah'ın izniyle bu 2 temel meziyetiniz bu şehrin sahip olduğu kültür ve medeniyet birikimiyle mutlu ve huzurlu bir şekilde sizleri yaşaması ve yaşatması için yeter de artar da. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sizlere her bakımdan desteklerimizi özellikle 2002'den beri bugüne kadar olmuştur ve bu çerçevede de 5.2 milyar lira gibi bir destekleme ödemesi çiftçilerimize yapılmıştır. Buradaki Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme İl Temsilciğimiz aracılığıyla da yine tarımda, sanayi, gıda ile ilgili diğer alanlarımızla ilgili de desteklerimiz olmuş ve olmaya da devam edecektir." dedi.
"GELECEK 100 YIL TÜRKİYE'NİN 100 YILI OLACAK"
Cumhuriyetin 100. yılını geride bırakacaklarını, yeni bir 100 yıl başlayacağını ve bu 100 yılın adının Türkiye 100 yılı olacağını kaydeden Bakan Kirişci,
"Bu Türkiye 100 yılı hani böyle laf ola beri gele kabilinden söylenmiş bir söz değil. Son 3 gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve kalabalık bir heyet halinde Balkanlar seyahatimiz oldu. Patlamaya hazır bir coğrafyada önce Bosna-Hersek ardından Sırbistan ve son olarak da Hırvatistan. Bu üç ülkede ki evladı Fatihan diyeceğimiz oradaki kardeşlerimizle de hemhal olmak oranın yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yapmak adına bu resmi ziyaret gerçekleştirildi. Her gidişimizde şahsını da diğer heyet üyelerini de aynı şekilde heyecanlandıran bu coğrafya şu son dönemde inanın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'mize o kadar büyük bir teveccühte bulundular ki bazı oradaki mevkidaşlarıma şunu söyledim. 'Ya bize bunu niye söylüyorsunuz? Gelin bizim ülkede bizi anlamakta zorluk çeken veya bizi anlamak istemeyenlere bu Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bu Türkiye'yi anlatın' dedim. Çünkü ifade aynen şu: 'Biliyorlar, farkındalar. Özellikle Rusya'nın bu doğalgaz musluğunu kapatmasıyla birlikte başta konutlardaki ısınma sorunu olmak üzere sanayilerinin ihtiyacı olan enerji temininde güçlük çekecek, farkındalar. Ve bundan dolayı da büyük bir panik halindeler. Sürekli ama mütemadiyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ya ne olur gelecek hafta işte Şangay Beşlisi diye Semerkant'ta bir toplantı var Özbekistan'da. Oraya da katılacağız Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Siz orada işte Putin'i göreceksiniz, Putin'le bir araya geleceksiniz. Aliyev'le ilişkileriniz iyi. Ne olur bizim şu enerji işini halledin.' diyen diyene." ifadelerini kullandı.
Uluslararası ilişkilerde bu tür cümleleri kurmanın zor olduğunu kaydeden Kirişci, Türkiye'nin global bir oyuncu olduğunu, 782 bin kilometre vatan toprağı, 462 bin kilometre Mavi Vatan'dan ibaret bir coğrafya olmadığını söyledi.
Kirişci, şöyle konuştu: "Büyük bir Türkiye'den beklenti var. Şimdi ben yiğidim, ben büyüğüm demekle büyük olunmuyor. Sizi birilerinin bu şekilde görüyor olması çok daha anlamlı ve yerindedir. Bundan dolayıdır ki 2023'te beraber başlayacak olan yüzyılın adı 'Türkiye 100 yılıdır' diyoruz. Ve inşallah bu Türkiye 100 yılında nesnel asla olmayacak. Gündemi belirlenen asla olmayacak. Gündem belirleyen, geleceğe yön veren dünya barışına, dünyadaki insanların mutluluğuna ve refahına sözde değil, eylemleriyle bunu gösteren bir ülke ve bu ülkenin başında da bir lider olacak. Var şu anda bu. Ve bu yürüyüşümüz Allah'ın izniyle devam edecek."
"DÜNYANIN CUMHUR İTTİFAKI'NA İHTİYACI VAR"
Nevşehir'e 3 AK Parti milletvekili yakışacağını belirten Bakan Kirişci, şöyle devam etti: "Dünyadaki tüm insanların Türkiye'ye, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'nin çoğunlukta olduğu bir meclise ve bir Cumhur İttifakına ihtiyacı var. Mükemmel değiliz. Bizler yanlış yapabiliriz. Eksiğimiz, noksanımız olabilir. Ama samimiyetimizle ilgili, duruşumuzla ilgili, yürüyüşümüzle ilgili hamdolsun hep beraber AK Parti ailesi olarak bu inandığımız yolda, hızla yürümeliyiz ve 2023'te bizi sendeletmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. İşte NATO'da ittifak üyesi ülke. Yunanistan S-300 Rusların ürettiği bir savunma sistemi. Biz S-400'ü aldığımız için bize ambargo uygulayan bir Amerika. O S-300'ler için onlar onu kullanmıyorlar, Girit'te üzerinde daha ambalajları bile açılmadı deyip dünyayı uyutanlar, avutanlar fakat nasıl oluyorsa yine bir NATO'nun bir numaralı ülkesi Amerika'nın yapımı olan F-16 radar kilitlemesinde bulunuyorlar. Hani derler ya bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Bu nasıl bir ittifak? Bu nasıl bir NATO? Bu nasıl bir komşuluk? Bu nasıl bir barış sevdalısı görüntü? Bunların asıl niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz. Bunlar 9 Eylül'ü gayet iyi bilirler. Anadolu insanının irfanıyla, erdemiyle, gayretiyle, çabasıyla bunların İzmir'den o gemilere binerek bu ülkeyi nasıl terk ettiklerini ve kaçtıklarını onlara hatırlatmak istemeyiz. Ama bizim istediğimiz adalar denizi, bir barış denizi olsun yeniden. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz kendi topraklarımızda dünya insanların huzurlu yaşamasını istiyoruz. Kendi vatandaşlarımızın mutlu ve müreffeh olmasını istiyoruz."