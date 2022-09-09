Bakan Kirişci: Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Kirişci, partililere yaptığı konuşmada, bu şehrin yaşatılması gereken ve bu zamanda kadar da yaşatılan özellikle son 20 yılda da adeta zirve yapan 2 vasfının olduğunu söyledi.

Bu vasıfların tarım ve turizm olduğunu söyleyen Bakan Kirişci "Allah'ın izniyle bu 2 temel meziyetiniz bu şehrin sahip olduğu kültür ve medeniyet birikimiyle mutlu ve huzurlu bir şekilde sizleri yaşaması ve yaşatması için yeter de artar da. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sizlere her bakımdan desteklerimizi özellikle 2002'den beri bugüne kadar olmuştur ve bu çerçevede de 5.2 milyar lira gibi bir destekleme ödemesi çiftçilerimize yapılmıştır. Buradaki Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme İl Temsilciğimiz aracılığıyla da yine tarımda, sanayi, gıda ile ilgili diğer alanlarımızla ilgili de desteklerimiz olmuş ve olmaya da devam edecektir." dedi.