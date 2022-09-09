Bakan Kurum: Eser diye de musluk açan bir zihniyetle karşı karşıyayız

"TOKİ BAŞKANLIĞIMIZ ELİYLE BUGÜNE KADAR TÜM TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 170 BİN SOSYAL KONUT ÜRETTİK"

Bakan Murat Kurum, sosyal konut projelerine devam ettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle devam etti:

"Amacımız; yılsonuna kadar yapıp, önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle burada inşatlarımızı başlayacağız. Ve en kısa zamanda da kardeşlerimize, hemşerilerimize yeni yerlerini teslim ediyor olacağız. Yine tabii birçok ülkenin üstesinden gelemediği işi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 'Sosyal Konut' projesi yapıyoruz. TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar tüm Türkiye'de 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik. Ve bu kapsamda da Aksaray'ımıza toplam yatırım değeri 2 milyar lirayı bulan 5 bin 172 konutu yaptık. Sosyal donatılarıyla birlikte kültürel alanlarıyla birlikte vatandaşlarımıza teslim ettik. Ve şu anda da TOKİ Başkanlığımız eliyle 632 konutumuzun, dükkânlarımızın yine ticaret merkezlerimizin camimizin ve bunları besleyecek oradaki gençlerimizin vakit geçireceği millet bahçelerimizin inşasını sürdürüyoruz. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Güzelyurt'tan Sultanhanı'na, Ereğlikapı'dan Eskil'e kadar toplamda 1626 adet konutun inşasını sürdürüyoruz, Aksaraylı hemşerilerimize kazandırıyoruz."

"AKSARAY'DA SANAYİ SİTESİ DE OLACAK"

Aksaraylılara bir müjde daha veren Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Aksaray'ımızda biliyorsunuz Bakanlığımız, çok önemli bir dönüşüm sürecini TOKİ Başkanlığımız eliyle yürütüyor. Sanayi dönüşümünü yapıyoruz. Aksaray'ın istihdamına, üretimine katkı sağlamak amacıyla TOKİ Başkanlığımız buraya Türkiye'de örnek gösterilecek ve sadece sanayi sitesini yatırım değeri bugün 2 milyar lirayı buluyor. 2 milyar liralık yatırımın bu bölgenin istihdamı adına geleceği adına tamamladık. Ve Aksaray'ın küçük sanayi sitesinin yine inşaatlarını tamamladık. Bu kapsamda da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte Aksaraylı kardeşlerimize kazandıracağız. Aksaray'ın ekonomisine katkı sağlayacağız. İnşallah burada başka talepler de var. Bu talepler çerçevesinde de kardeşlerimizin ilave sanayi sitesi talepleri var. 4 gün sonra açıklayacağımız Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği proje içerisinde Aksaray'da sanayi sitesi de olacak. Ve sanayi sitesinde buradaki çalışan genç usta kardeşim gidecek bizim bu projemize başvuracak. Emin olun kira öder gibi işyeri sahibi olacak. Bu kapsamda kendi iş yerinin sahibi olarak burada gençlerimiz inşallah kendi iş yerlerinde üretecekler ve geleceğe umutla, güvenle bakacaklar. Buna ilişkin 200 dükkânımızın yönelik proje çalışmasını tamamladık."