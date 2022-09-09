Bakan Soylu’dan geçmiş olsun mesajı

Bakan Soylu İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında "İstanbul'da yaşanan, metrobüs kazasında yaralanan hemşehrilerimize ve ailelerine geçmiş olsun. Rabbim, İstanbul'umuzu ve hemşehrilerimizi, her türlü kazadan ve afetten uzak eylesin inşallah." ifadelerine yer verdi.