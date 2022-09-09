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Giriş Tarihi: 9.9.2022 08:59

Başkan Erdoğan: Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Başkan Erdoğan: Balkanlar’daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını belirtti. Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı videoya yer veren Erdoğan, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı.

"BALKANLAR'DAKİ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Başkan Erdoğan: Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız
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