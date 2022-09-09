Başkan Erdoğan’dan ABD’ye F-16 tepkisi! Bizi başka yollara sevk etmesinler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. DEAŞ'la mücadelemizi dünya anlayacak.

ABD'NİN SINIRDA PKK İLE TATBİKATI

ABD terör örgütlerine eğitim desteği veriyor.

ELIZABETH'İN CENAZESİ

Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum.

ABD'NİN F-16 AÇIKLAMASI

Bizi başka yollara sevk etmesinler.