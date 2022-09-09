Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi! Bizi başka yollara sevk etmesinler
Giriş Tarihi: 9.9.2022 14:01 Son Güncelleme: 9.9.2022 14:06

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi! Bizi başka yollara sevk etmesinler

Başkan Erdoğan’dan ABD’ye F-16 tepkisi! Bizi başka yollara sevk etmesinler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin F-16 açıklamasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bizi başka yollara sevk etmesinler." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. DEAŞ'la mücadelemizi dünya anlayacak.

ABD'NİN SINIRDA PKK İLE TATBİKATI
ABD terör örgütlerine eğitim desteği veriyor.

ELIZABETH'İN CENAZESİ
Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum.

ABD'NİN F-16 AÇIKLAMASI
Bizi başka yollara sevk etmesinler.

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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi! Bizi başka yollara sevk etmesinler
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