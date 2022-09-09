Başkan Erdoğan’dan 9 Eylül mesajı! Türk’e kefen biçilemeyeceğini dünyaya ilan ettik

İzmir düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Başkan Erdoğan da zafere özel bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.