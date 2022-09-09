DEAŞ’ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar dönüşü uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyona imza attığını duyurdu. Erdoğan, DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalandığını söyledi. Bu teröristin DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. Teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi."