DHKP-C’nin karargâhına operasyon: 12 demir kapı kırılarak girildi

İstanbul Emniyeti, terör örgütü DHKP-C adına yayın yaptığı belirlenen bir derginin Sultangazi'deki bürosunun, "terör örgütünün beyni" olarak adlandırıldığını ve örgütün sözde ideolojik fikirlerinin yayılmasında kullanıldığını tespit etti. Büroya, Özel Harekât, itfaiye ve helikopter destekli operasyon düzenlendi. Özel Harekât polisleri; kalın çelik ve demir kapılarla kapatılmış ve kalın duvarlarla örülmüş olan büroya balyozlarla duvarları kırarak girdi. Adreste 12 demir kapı olduğu görüldü. Kapıların tamamı kırılırken, pencerelerin arkasında ise altı demir koruma panelinin bulunduğu ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C'nin ideolojik fikirlerinin yayıldığı ve "örgütün beyni" olarak adlandırılan söz konusu adresin demir kapılarla korunma panellerinin fotoğraflarına SABAH ulaştı.Polisler adrese girme çalışmalarına devam ederken, örgüt üyeleri adresteki bilgisayarları kırarak parçaladı. Düzenlenen operasyonda F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. (43) adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreste bulunan bazı örgütsel içerikli dokümanlara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Y.V.'nin "kamu malına zarar vermek" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından arandığı da tespit edildi. Demir kapılara ve korkuluklara sökülerek el konuldu.