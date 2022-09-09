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Giriş Tarihi: 9.9.2022 09:03 Son Güncelleme: 9.9.2022 09:07

İstanbul’da FETÖ operasyonu: Doktor, öğretmen ve askerler gözaltında

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
İstanbul’da FETÖ operasyonu: Doktor, öğretmen ve askerler gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda doktor, öğretmen be askerlerin aralarında olduğu 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları olduğu, ayrıca FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranma kayıtları bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 öğretmen, 6 eski askeri öğrenci, 1 emekli astsubay, 1 muvazzaf uzman erbaş, 1 öğretim görevlisi ve 1 Adli Tıp Kurumu'nda görevli uzman doktor hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

ANKESÖR KAYITLARI VE İTİRAFÇI İFADELERİ

Şüphelilerin mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları olduğu, ayrıca FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranma kayıtları bulunduğu belirlendi.

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İstanbul’da FETÖ operasyonu: Doktor, öğretmen ve askerler gözaltında
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