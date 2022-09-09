İstanbul’da FETÖ operasyonu: Doktor, öğretmen ve askerler gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 öğretmen, 6 eski askeri öğrenci, 1 emekli astsubay, 1 muvazzaf uzman erbaş, 1 öğretim görevlisi ve 1 Adli Tıp Kurumu'nda görevli uzman doktor hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
ANKESÖR KAYITLARI VE İTİRAFÇI İFADELERİ
Şüphelilerin mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları olduğu, ayrıca FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranma kayıtları bulunduğu belirlendi.