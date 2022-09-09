İstanbul’da FETÖ operasyonu: Doktor, öğretmen ve askerler gözaltında

ANKESÖR KAYITLARI VE İTİRAFÇI İFADELERİ

Şüphelilerin mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları olduğu, ayrıca FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranma kayıtları bulunduğu belirlendi.