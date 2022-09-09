Muğla’da Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan haklarında açılan davalar devam eden 17 sanığın yurt dışına çıkacağı bilgisini edindi. Ekipler, yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, polis memuru, öğretmen, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 sanık yakalandı.
Sanıkları yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı. Yakalananlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.