Operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta sürdürülen 'Pençe-Kilit' operasyonunda, saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen teröristler, F-16 uçukları ile SİHA tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı sonucu vuruldu. Operasyonda, 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta, Irak sınırında yer alan Cudi Dağı bölgesinde 2 PKK'lı terörist, Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/ YPG'li terörist öldürüldü.