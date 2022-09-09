SON DAKİKA: İdlib’de yaralanan asker şehit oldu

Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı. İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. 16 gündür GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı, bugün şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm. Çvş. Ramazan UÇAKCI yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI



Şehidin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki evine ateş düştü. Acı haberi Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından ailesine verildi. Şehidin Sungurluoğlu Mahallesi'nde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evine askeri yetkililer de gelirken, evin önünde kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.