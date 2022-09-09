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Giriş Tarihi: 9.9.2022 13:23

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 4 PKK'lı terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 4 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 4 PKK'lı terörist etkisiz
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