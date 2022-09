Tahıllar fakir değil zengin ülkelere gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan'a geçti. Erdoğan, Zagreb'de Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic de iki lidere eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zoran Milanovic, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında şuları söyledi:Tahıl sevkiyatında şu an itibarıyla Rusya tarafından tahıl sevkiyatı yok. Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, diğer taraftan bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatı yapılması Putin'i rahatsız ediyor. İstiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın, bunun da beklentisi içindeyiz. Bunda gecikme var, bunu aşmak için Semerkand'da Putin ile bu konuları etraflıca görüşeceğiz. Temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım. Gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım.Hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor, şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla Batı, Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki, hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır.6 yıl aradan sonra tekrar Hırvatistan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Her seviyede karşılıklı temas ve ziyaretler ivme kazandı. Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık yüzde 41 artış var. Çok daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. 2016'da belirlediğimiz 1 milyar dolar hedefini bu yıl rahatlıkla geçeceğimiz görülüyor. Türk firmalarının Hırvatistan'a ilgisi memnuniyet verici düzeydedir.Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve Avrupa entegrasyonumuzu bir kez daha vurguladık. Bosna Hersek konusunda diyaloğumuzun seçimden sonra devamı konusunu özellikle görüştük.Sıkıntı bana göre Dayton'dan geliyor. Dayton Anlaşması, Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Şu anda burada Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar var, temsil eden liderler var. Burayla ilgili kararı liderler kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermelidir.Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda Erdoğan şunları söyledi:Ticaret hacminde 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla 760 milyon doları geçmiş durumdayız. Yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel yok.Son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan 2 ülkeyiz. İnsansız hava araçları teknolojisinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz. Akıncı taarruzi hava aracımızın da katılması ile bir üst lige çıkardığımız insansız hava aracı filomuzu muharip uçak sistemimizle dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz.Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'in katıldığı törende, Devlet Arşivleri Arasında İşbirliği Protokolü, Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic tarafından hayata geçirilen, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı üzerine spor projesinin yürütüldüğü Matija Gubec İlkokulu'nu ziyaret etti. Erdoğan ve Milanovic, okulun derslik ve aktivite alanlarını inceledi. Okul yetkilileri, okulda Müslüman öğrenciler için helal gıdayla yemek yapıldığını anlattı.