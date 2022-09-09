Tarım Bakanı Kirişci, Bağ Bozumu Festivali’nde üzüm çiğnedi, bağ bozdu

Daha sonra Ürgüp Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte vatandaşlara araçlardan üzüm ikram edildi. Ürgüp'e bağlı köylerin yöresel ürünlerinin sergilendiği çadırları gezen Kirişci, çizme giyerek üzüm ezdi ve pekmez yapımı hakkında bilgi aldı.

Festival alanında konuşan Bakan Kirişci, Ürgüp'e gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kirişci, üretilen üzümlerin ülke ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu aktararak, "Dünya üzüm üretiminde Çin, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD'den sonra geliyoruz. Yani ülkemiz, dünyada 4,2 milyon ton üzüm üretimi ile 6. sırada. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 5,4'ünü üretmekteyiz. Kuru üzüm ihracatında ise ülkemiz yüzde 32'lik pay ile ilk sıradadır. Son 20 yılda, üzüm ihracatımız yüzde 225 oranında artarak, geçen yıl 265 bin tona, ihracat değeri de aynı dönemde yüzde 491 oranında artarak yine geçen yıl 205 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Bakanlığın 9 ayrı başlıkta üzüm üreticilerine destek verdiğini anımsatan Kirişci, Nevşehir'in tarımsal üretim değerinin 2002 yılında 562,9 milyon lira olduğunu, 2021 yılı itibarıyla 7 kat artışla 3,8 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Kirişci, şöyle konuştu: "Şehir merkezleriyle tarımsal üretim alanları arasındaki mesafeyi azaltmak amacıyla kent tarımını güçlendireceğiz. Jeotermal enerji kaynaklarımızın tarım sektörümüz için önemli doğal avantajlarımızdan biridir. Nitekim Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Dünyadaki yaklaşık 15 bin dönümlük jeotermal sera varlığının üçte biri ülkemizde bulunmaktadır. Bu alanda dünya lideriyiz. Var olan kaynaklarımızla çok daha fazlasını yapabilmek için kollarımızı sıvadık. Geçtiğimiz 19 Ağustos'ta, Avrupa'nın en büyük sera kümelenmesi olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelini attık. Şimdi yeni bir adımı Nevşehir'imizde atıyoruz. Türkiye'nin en büyük ikinci Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Nevşehir'de Kozaklı ilçesinde kuracağız. Temelini 2023'ün ilk çeyreğinde atacağız. Bir milyon 352 bin metrekare alana kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Projesinin tamamlandığında, toplam 1,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleşecek. Burada her biri minimum 25 dekar olan jeotermal enerjiyle ısıtmalı 40 yüksek teknolojik sera yer alacak. Ürünlerin işlenme, paketlenme ve depolanması için 16 sanayi tesisiyle beraber Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge Merkezi kurulacak. Bin 500 kişinin istihdam edileceği bölgede yılda 40 bin ton üretim gerçekleştirilecek. Bu projede istihdam edilecek çalışanların yüzde 75'inin kadın olacağının da altını çizmek isterim. Proje tamamen faaliyete geçtiğinde, ülkemiz ekonomisine bugünün rakamlarıyla yıllık 750 milyon TL katkı sağlayacaktır. Bu projenin bir özelliği de bölgenin jeotermal enerji kaynaklarının tek merkezden kontrol edilecek olmasıdır. Böylelikle bölgedeki seraların ısıtılmasında daha efektif ve verimli bir yapı oluşturulacaktır. Bu bölgede ayrıca inşası planlanan güneş ve rüzgar santralleri ile de ek termal enerji üretimi planlıyoruz. Tüm atıkların enerjiye dönüştürülmesi için de biokütle enerji santralinin hayata geçirilmesi planlarımız arasında yer alıyor. Çevre dostu bir proje olarak da Nevşehir'e çok yakışacağına eminim."