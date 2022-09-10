72 yaşındaki CHP’li il başkanlığında darbedildi

Karabük'te 57 yıllık CHP üyesi Doğan A. (72), partisinin il başkanlığında il sekreteri tarafından darbedildiğini söyledi. İddiaya göre, CHP Karabük İl Başkanlığı'na çay içmek ve sohbet etmek için giden Doğan A., bir sanayi kuruluşundan parti adına para alındığı iddialarını dile getirince İl Sekreteri Erdoğan T.'nin saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Doğan A., hastaneye kaldırıldı. Erdoğan T.'nin bu olayın gündeme getirilmesinden kendisini sorumlu tuttuğunu anlatan Doğan A., "Hakaretlerde bulundu. Ben de kendisini muhatap almadığımı ilettim. Daha sonra bana saldırdı. Araya giren arkadaşların arkasında da yumrukları savurdu. Ben kalp krizi geçirmiştim, kan sulandırıcı kullanıyorum. Kaşım yarılınca akan kanı dindiremedik. Arkadaşlarım ve il başkanı beni hastaneye getirdi. İl başkanı da saldırı sırasında ordaydı. Genel Başkanımız hani çetelerden bahseder ya. Bu çeteler gelmiş oturmuş koltuklara onlar idare ediyor. Bunlar partili falan değil" dedi. CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ise olayın ardından il sekreterinin istifa ettiğini bildirdi. AA