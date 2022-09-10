Bakan Kurum: “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez”





"AKSARAY'IMIZA TAM 1 MİLYON METREKARE İLAVE YEŞİL ALAN KAZANDIRIYORUZ"

Millet bahçeleriyle gençlere iyi bir gelecek sunmak amacıyla yeşil alanların sayısını arttırdıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Hedefimiz kişi başı 15 metrekare yeşil alan. Bu çerçevede de Aksaray'ımıza tam 1 milyon metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. Belediyelerimizle birlikte millet bahçeleri yapıyoruz. 81 ilimizde 455 tane millet bahçemiz var. 137'sini tamamladık ve inşallah yenilerini de tamamlayacağız. İşte ülkemizde de sıklığını şiddetini her gün daha da fazla hissettiğimiz afetlerin nedeni iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için de siz mücadele etmek zorundasınız. Yutak alanlarınızı da arttırmak zorundasınız. Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir hedef ortaya koydular. Dediler ki '2053 yılında devletimiz, milletimizle birlikte net sıfır emisyona erişecek'. Yani ürettiğimiz karbondioksit kadar, yutak alanlarımızda bu karbondioksitleri yutacağız. Emisyonları sıfıra indirip, sizlere yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. İşte bu şiddetli afetlerin sebebini azaltabilmek, şehirlerin alt yapısını kurtarabilmek adına ilerliyoruz" diye konuştu.

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