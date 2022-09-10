Bakanlıktan çocuklara eğitim paketi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazırlık kapsamında kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula devam eden çocukları için 'Eğitim ve gelişim destek paketleri' dağıtılıyor. 51 ili kapsayan proje kapsamında "Eğitim ve gelişim destek paketleri" hazırlanırken, paketlerde kırtasiye, kitap gibi materyallere yer verildi. Eğitim ve gelişim destek paketleri'nin içine bakanlıkça hazırlanan Çocuk Dostu Kitap Listesi'ndeki kitaplar da yer aldı. Destek paketinde ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çocuklara yazdığı mektup da yer aldı. Yanık mektubunda çocuklara, "Merhaba arkadaşım, sana bazı küçük hediyeler gönderiyorum. Umarım onları beğenirsin. Ah! Kendimi tanıtmadım değil mi? Ben Derya Yanık. Senin ve ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı ve mutlu şekilde büyümesine destek olmak için çalışıyorum. Sizlere hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz imkânları temin etmek bizim de hayalimiz. Bunları birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu güzel ülkede yaşayan her çocuğun eşit şartlara sahip olması, hiçbir çocuğun en temel haklardan mahrum kalmaması için çabalıyoruz. Bakanlık olarak daima sizin yanınızdayız. Ailenle birlikte mutlu olmanı, büyüdüğünde ülkemize hizmet bayrağını senin devralmanı umut ediyor, gözlerinden öpüyorum" diye seslendi.