CHP’li belediyeden İyi Parti’ye ihale kıyağı

CHP'li Barış Yarkadaş'ın İyi Partililerin, CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı yönündeki açıklaması Bursa'da gün yüzüne çıktı. Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan halka açık parkı 2019 seçimlerinden sonra kafeye çeviren Nilüfer Belediyesi, İmar Kanunu'nun "Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) alanları amaç dışında kullanılamaz" maddesine rağmen parkı ticaret alanına çevirdi.Belediye, kafeteryanın işletmesini ise ittifak ortağına diyet ödemek için, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek'e verdi. Aynı zamanda eski CHP Milletvekili Yahya Şimşek'in kızı olan ve İyi Parti Genel Merkez Kalkınma Politikaları Başkanı olarak da görev yapan Özgür Şimşek ise kafeye sahibi olduğu inşaat firmasının ismi olan Mosbo Kafe adını verdi. Şimşek, yaklaşık 1 yıldır işlettiği kafeye, geçen haziranda görkemli bir açılış yaptı.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başta olmak üzere CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Lale Karabıyık ve Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun da katıldığı açılış için Ankara'dan Bursa'ya gelen İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise "Görüyorum ki bu kardeşlerimiz emeklerini ekmeğe dönüştürmüşler" açıklaması yaptı.