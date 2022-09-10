DEAŞ’lı terörist tutuklandı

İstanbulEmniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saha çalışmalarıyla İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ'lı terörist savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanmasına karar verilen terörist Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Yakalandığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu teröristin, DEAŞ'ın kuruluşundan beri üst düzey sorumlu olarak faaliyetler yürüttüğü öğrenildi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti" demişti.AL Sumaidai'nin DEAŞ'ın 3 kişilik sözde Yürütme Komitesi'nce örgüt içinde önce kadı, sonra sırasıyla kadıların eğitimcisi, sözde eğitim bakanı, sözde adalet bakanı olarak atandığı belirlendi. Terör örgütünün ideolojik beyni olduğu belirtilen teröristin, El Bağdadi ve Kureyşi'ye dersler verdiği kaydedildi. Irak'ta peruklu ve gözlüklü olarak fedailerle dolaştığı tespit edildi. Al Sumaidai'nin talimatlarıyla binlerce insanın katledildiği ifade edildi.