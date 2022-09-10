Dünya Türk’ün esir edilemeyeceğini 9 Eylül’de gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve istikbalimiz için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.